Решивший отоспаться на пешеходном переходе нетрезвый мужчина попал на видео в Ростове
В донской столице местные жители запечатлели на видео мужчину средних лет, который настолько перебрал с алкоголем и лег отоспаться прямо посередине пешеходного перехода на улице Таганрогской.
Шокированные автомобилисты с трудом объезжали образовавшееся на дороге препятствие. Мужчина свернулся калачиком и, похоже, долго пытался уснуть, но сон так и не пожаловал к нему. Тогда он встал, как ни в чем не бывало и шатающейся походкой отправился по своим делам.
Запись с этим героем в главной роли была опубликована в одном из городских сообществ в соцсети. Ничего, кроме сарказма, мужчина у ростовчан не вызвал.
«Интересно другое - если авто наедет, это будет наезд на препятствие или сбитый пешеход?», «Ну правильно, холодно спать на асфальте. И никто ж не позаботился, никто одеялко не подстелил. Вот и пришлось уйти не выспавшись», «Сил набрался и в путь», «Да не на асфальте он спал, а на зебре, на ней-то помягче и потеплее будет», - посоревновались в остроумии ростовчане.
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ИСТОЧНИК KP.RU