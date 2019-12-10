Ростов признан одним из самых не ревнивых городов России

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-10T08:20:33+03:00

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Жители донской столицы оказались одними из самых неревнивых в России.

Рейтинг ревнивости составлен независимой исследовательской компанией Zoom Market по итогам проведенного в ноябре опроса. Респонденты должны были ответить на три простейших вопроса: скажите, Вы состоите в отношениях или в браке? Вы доверяете своему партнеру? Вы можете назвать себя ревнивым человеком? В опросе приняли участие около трех тысяч человек.

Лидерами среди городов-ревнивцев оказались Казань, Сочи и Махачкала. В ТОП-5 также вошли Уфа и Пермь. Стоит отметить, что донская столица не попала даже в ТОП-10. Ростов занимает аж 18 строчку рейтинга. А среди аутсайдеров оказались Челябинск, Саратов и Санкт-Петербург.

Кроме того, создатели опросника отметили, что из общего числа опрошенных ревнивых женщин на 18% больше, чем мужчин.

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Ростов оказался на 69 строчке в рейтинге качества уровня жизни.

В лидерах оказались Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU