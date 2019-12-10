Ростовские синоптики рассказали об обледенении Дона и Азовского моря

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-10T10:57:07+03:00

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Период обледенения Дона продлится в Азовском море 62 дня. Как сообщили в ростовском гидрометцентре ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», первый лед в Таганрогском заливе ожидается 27 декабря, что позже обычных сроков на 10-12 дней.

Период обледенения придется на февраль и составит 30-40% от площади акватории при норме в 70%. Известно, что дрейфующий лед появится вдоль северного и восточного побережья моря. В центральной глубоководной части его не будет.

- Плавучий лед на Нижнем Дону прогнозируется на конец декабря и в первых числах января, - отметили в ведомстве.

Специалисты ростовского гидрометцентра прогнозируют, что в первой декаде января реку скует сплошной лед.

Напомним, этой осенью дончане наблюдали редкое природное явление. В Азовском море произошел отвод воды на сотни метров от берега. Похожую ситуацию ростовчане наблюдали, глядя на реку Дон.

ИСТОЧНИК KP.RU