Ростовские гандболистки составе сборной России по гандболу досрочно вышли в полуфинал ЧМ

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-10T12:05:25+03:00

Дончанки в составе сборной России по гандболу досрочно вышли в полуфинал ЧМ. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

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Сборная России по гандболу, в составе которой девять игроков команды «Ростов-Дон», уверенно обыграла команду Черногории на чемпионате мира в Японии. Встреча между россиянками и соперницами состоялся сегодня, 10 декабря.

В первом тайме соперники уверенно боролись за победу и много забивали. Но после серии тайм-аутов, счет сравнялся. Нашим гандболисткам удалось забить иуйти на перерыв с преимуществом - 17:16.

Во второй части соперницы сравняли счет. Бросок Юлии Манагаровой позволил наши спортсменкам вырваться вперед. Итоговый счет— 35:28 в пользу сборной России.

— Лучшим бомбардиром игры с 12 мячами стала Юлия Манагарова. Она признана лучшим игроком встречи, — отметили в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».

Сборная России набрала восемь очков, чем обеспечила себе досрочный выход в полуфинал чемпионата мира в Японии. Гандболисткам предстоит сразятся с командой Испании заключительной встрече основного раунда турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU