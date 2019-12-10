2019-12-10T12:53:13+03:00
Общество

«Легко подставит любого!»: Виктория Лопырева ответила на оскорбление Ксении Собчак

Модель призналась в том, что не уважает телеведущую [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева высказалась о Ксении Собчак. Фото: Instagram Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева высказалась о Ксении Собчак. Фото: Instagram Виктория Лопырева
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Посол ЧМ-2018, обладательница титула "Мисс Россия" и молодая мама Виктория Лопырева объяснила по какой причине отказалась от интервью с Ксенией Собчак. Модель призналась, что не уважает скандально известную телеведущую.

- Вот задаются все вопросом, почему я дала интервью блогеру Рамине, а блогеру Собчак не дала, отвечаю: я Собчак, как человека, не уважаю, она, если понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников, а ещё я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров — подло и стремно, – высказалась Виктория.

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What money can t buy #family
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Причиной очередного конфликта стало интервью, в котором ростовчанка рассказала ведущей проекта «Ходят слухи» Рамине Эсхакзай, что вышла замуж и счастлива. По какой-то причине Ксения Собчак не осталась равнодушна к этой новости и предсказала, что брак Лопыревой и Игоря Булатова продлится недолго. А все из-за того, что у бизнесмена вскоре закончатся деньги, а Виктория привыкла к роскошной жизни.

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Never. Been. Happier.
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- Я кстати тоже считаю, что как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех,кто в вечном поиске) А ведь раньше у Булатова были деньги - и на личные самолеты Вики, оплаченные «Таширом», и 500 тысяч евро на известную ее должность. Он бы и вывел потихоньку деньги с корпоративных счетов, если бы не Вика с ее внезапными фотографиями из Майами, – сообщила Собчак на своей странице в социальных сетях.

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Настроение: невеста Пока все охвачены суетой предновогодней , меня закружила - свадебная Какое оно, платье мечты, и где его найти? Невесты меня поймут)) Путь этот не быстрый и интересный. После долгих поисков я узнала о салоне @blanchemoscow . И это была любовь с первой минуты: стильный интерьер, спокойная атмосфера, приветливая девушка-консультант и главное невероятной красоты платья от топовых свадебных дизайнеров типа Reem Acra и Galia Lahav, все в единственном экземпляре! Даайте вместе выбирать, какое платье мне идёт больше: 1,2,3 или 4? V photo by @sheluhin
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Но красавица-блондинка Виктория Лопырева зразу же сделала заявление.

- На днях Собчак попыталась словчить и сделала базой своего поста как бы цитату некоего телеграмм-канала, тем самым сняв с себя ответственность за его содержание. Давно известный гаденький приём, примерно по такой схеме в январе стартовала информационная война против нашей пары, с ложью и угрозами физической расправы. Теперь, после нашей свадьбы, наблюдаем часть вторую марлезонского балета, - отметила Виктория Лопырева.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", Виктория Лопырева и Игорь Булатов сыграли "тайную" свадьбу. На торжестве присутствовали только самые близкие и родные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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