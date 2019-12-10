«Легко подставит любого!»: Виктория Лопырева ответила на оскорбление Ксении Собчак

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-10T12:53:13+03:00

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Посол ЧМ-2018, обладательница титула "Мисс Россия" и молодая мама Виктория Лопырева объяснила по какой причине отказалась от интервью с Ксенией Собчак. Модель призналась, что не уважает скандально известную телеведущую.

- Вот задаются все вопросом, почему я дала интервью блогеру Рамине, а блогеру Собчак не дала, отвечаю: я Собчак, как человека, не уважаю, она, если понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников, а ещё я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров — подло и стремно, – высказалась Виктория.

lopyrevavika What money can t buy #family

Причиной очередного конфликта стало интервью, в котором ростовчанка рассказала ведущей проекта «Ходят слухи» Рамине Эсхакзай, что вышла замуж и счастлива. По какой-то причине Ксения Собчак не осталась равнодушна к этой новости и предсказала, что брак Лопыревой и Игоря Булатова продлится недолго. А все из-за того, что у бизнесмена вскоре закончатся деньги, а Виктория привыкла к роскошной жизни.

- Я кстати тоже считаю, что как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех,кто в вечном поиске) А ведь раньше у Булатова были деньги - и на личные самолеты Вики, оплаченные «Таширом», и 500 тысяч евро на известную ее должность. Он бы и вывел потихоньку деньги с корпоративных счетов, если бы не Вика с ее внезапными фотографиями из Майами, – сообщила Собчак на своей странице в социальных сетях.

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Но красавица-блондинка Виктория Лопырева зразу же сделала заявление.

- На днях Собчак попыталась словчить и сделала базой своего поста как бы цитату некоего телеграмм-канала, тем самым сняв с себя ответственность за его содержание. Давно известный гаденький приём, примерно по такой схеме в январе стартовала информационная война против нашей пары, с ложью и угрозами физической расправы. Теперь, после нашей свадьбы, наблюдаем часть вторую марлезонского балета, - отметила Виктория Лопырева.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", Виктория Лопырева и Игорь Булатов сыграли "тайную" свадьбу. На торжестве присутствовали только самые близкие и родные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU