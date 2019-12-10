В Ростове-на-Дону угнали «Газель» с канцелярией на 600 тысяч рублей
Во вторник, 10 декабря, в центре донской столицы злоумышленники угнали автомобиль коммерческой фирмы с канцелярией, стоимость которой составляла около 600 тысяч рублей.
Угон "Газели" произошел этим утром в Доломановском переулке. Грузовую машину похитили со служебной стоянки компании.
-Поступило заявление. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, - сообщили «Комсомольской правда- Ростов» в ГУ МВД по Ростовской области.
По некоторой информации, угонщик намерен поехать на похищенной машине во Владикавказ.
ИСТОЧНИК KP.RU