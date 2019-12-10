2019-12-10T13:24:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону угнали «Газель» с канцелярией на 600 тысяч рублей

ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Архив КППолицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Во вторник, 10 декабря, в центре донской столицы злоумышленники угнали автомобиль коммерческой фирмы с канцелярией, стоимость которой составляла около 600 тысяч рублей.

Угон "Газели" произошел этим утром в Доломановском переулке. Грузовую машину похитили со служебной стоянки компании.

-Поступило заявление. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, - сообщили «Комсомольской правда- Ростов» в ГУ МВД по Ростовской области.

По некоторой информации, угонщик намерен поехать на похищенной машине во Владикавказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону зарегистрировали почти 500 новых случаев ВИЧ
«Легко подставит любого!»: Виктория Лопырева ответила на оскорбление Ксении Собчак
Ростовские гандболистки составе сборной России по гандболу досрочно вышли в полуфинал ЧМ
В ростовском аэропорту Платов задержали пять рейсов из-за тумана
Ростовские синоптики рассказали об обледенении Дона и Азовского моря
Ростов признан одним из самых неревнивых городов России
Решивший отоспаться на пешеходном переходе нетрезвый мужчина попал на видео в Ростове
Тестовое оповещение о ЧС включат в Ростове 19 декабря
В ростовской больнице скончался выпавший из окна колони зек
«Липовый» представитель компании по водоснабжению развел ростовчан на 15 тысяч рублей
Страстно желавший закурить ростовчанин похитил из машины сигареты на 19 тысяч рублей
Центральные улицы Ростова перекроют до конца года
Рецидивист с ножом похитил всю выручку ростовского магазина
Ростовчанка пыталась тайком увезти в Прагу старинную икону Казанской Богоматери
За лидером «Ростова» охотятся скауты ведущих клубов Испании и Франции
Донских водителей предупредили о тумане на дорогах
Мониторингом воздуха в Левенцовке донские власти займутся с 2020 года
«Может находиться в любом районе области»: в регионе начаты поиски пропавшей женщины
В Миллерово будут судить полицейского, который помог заключенному сбежать