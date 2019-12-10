2019-12-10T14:17:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону зарегистрировали почти 500 новых случаев ВИЧ

Эта цифра меньше, чем годом ранее
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики выявили 550 новых случаев заражения ВИЧ. Фото: Архив КПМедики выявили 550 новых случаев заражения ВИЧ. Фото: Архив КП
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Ростовские врачи за десять месяцев текущего года вирус иммунодефицита (ВИЧ) в ходе обследования обнаружили более чем у 470 человек. Как сообщает пресс-служба администрации донской столицы, скрининг на ВИЧ в этом году прошли более двух тысяч человек.

За тот же период прошлого года медики выявили 550 новых случаев заражения ВИЧ. Хотя ранее выявляемость вируса в Ростове-на-Дону в среднем составляла до 250 случаев в год.

Стоит отметить, что по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, в России число ВИЧ-инфицированных превышает один миллион человек. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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