В Ростове-на-Дону зарегистрировали почти 500 новых случаев ВИЧ
Ростовские врачи за десять месяцев текущего года вирус иммунодефицита (ВИЧ) в ходе обследования обнаружили более чем у 470 человек. Как сообщает пресс-служба администрации донской столицы, скрининг на ВИЧ в этом году прошли более двух тысяч человек.
За тот же период прошлого года медики выявили 550 новых случаев заражения ВИЧ. Хотя ранее выявляемость вируса в Ростове-на-Дону в среднем составляла до 250 случаев в год.
Стоит отметить, что по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, в России число ВИЧ-инфицированных превышает один миллион человек. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU