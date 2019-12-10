РПЛ премировал ФК "Ростов" за высокую посещаемость матчей

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-10T17:22:41+03:00

Посещаемость матчей была одной из самых высоких в сезоне. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

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Желто-синие получат дополнительные средства от РПЛ за высокую посещаемость домашних матчей, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола.

-Клубы, добившиеся 50-процентной и более посещаемости в прошлом сезоне, теперь получают дополнительные средства от премьер –лиги. Это стимулирует команды уделять больше внимания работе с болельщиками, - отметил он.

Стоит отметить, что кроме желто-синих премии получат также еще десять футбольных клубов: "Спартак", Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар", "Арсенал", "Енисей", "Уфа", "Урал", а также "Оренбург".

Каким образом будет премироваться работа игроков и какую общую сумму средств от РПЛ получит футбольный клуб "Ростов" за посещение матчей Сергей Прядкин во время своего выступления не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU