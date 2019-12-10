2019-12-10T17:22:41+03:00
Общество

РПЛ премировал ФК "Ростов" за высокую посещаемость матчей

Руководители Премьер-лиги отметили работу еще 10 клубов
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Посещаемость матчей была одной из самых высоких в сезоне. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Посещаемость матчей была одной из самых высоких в сезоне. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Желто-синие получат дополнительные средства от РПЛ за высокую посещаемость домашних матчей, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола.

-Клубы, добившиеся 50-процентной и более посещаемости в прошлом сезоне, теперь получают дополнительные средства от премьер –лиги. Это стимулирует команды уделять больше внимания работе с болельщиками, - отметил он.

Стоит отметить, что кроме желто-синих премии получат также еще десять футбольных клубов: "Спартак", Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар", "Арсенал", "Енисей", "Уфа", "Урал", а также "Оренбург".

Каким образом будет премироваться работа игроков и какую общую сумму средств от РПЛ получит футбольный клуб "Ростов" за посещение матчей Сергей Прядкин во время своего выступления не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ростовской колонии заключенные «подрабатывали» на незаконной автомойке
«Наказали рублем!»: Ростовской микрофинансовой организации досталось за настойчивые звонки
Ростовские гандболистки помогли сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира
В Ростове-на-Дону зарегистрировали почти 500 новых случаев ВИЧ
В Ростове-на-Дону угнали «Газель» с канцелярией на 600 тысяч рублей
«Легко подставит любого!»: Виктория Лопырева ответила на оскорбление Ксении Собчак
Ростовские гандболистки составе сборной России по гандболу досрочно вышли в полуфинал ЧМ
В ростовском аэропорту Платов задержали пять рейсов из-за тумана
Ростовские синоптики рассказали об обледенении Дона и Азовского моря
Ростов признан одним из самых неревнивых городов России
Решивший отоспаться на пешеходном переходе нетрезвый мужчина попал на видео в Ростове
Тестовое оповещение о ЧС включат в Ростове 19 декабря
В ростовской больнице скончался выпавший из окна колони зек
«Липовый» представитель компании по водоснабжению развел ростовчан на 15 тысяч рублей
Страстно желавший закурить ростовчанин похитил из машины сигареты на 19 тысяч рублей
Центральные улицы Ростова перекроют до конца года
Рецидивист с ножом похитил всю выручку ростовского магазина
Ростовчанка пыталась тайком увезти в Прагу старинную икону Казанской Богоматери
За лидером «Ростова» охотятся скауты ведущих клубов Испании и Франции
Донских водителей предупредили о тумане на дорогах
Мониторингом воздуха в Левенцовке донские власти займутся с 2020 года
«Может находиться в любом районе области»: в регионе начаты поиски пропавшей женщины
В Миллерово будут судить полицейского, который помог заключенному сбежать