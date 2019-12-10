2019-12-10T17:39:24+03:00
Спорт

Ростовские гандболистки помогли сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира

Капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова забила 12 мячей черногоркам
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Юлия Манагарова отгрузила черногоркам 12 мечей. Фото: ГК "Ростов-Дон"Юлия Манагарова отгрузила черногоркам 12 мечей. Фото: ГК "Ростов-Дон"
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Российские гандболистки уверенно обыграли команду Черногории в матче основного этапа чемпионата мира в Японии со счётом 35:28.

Самым результативным игроком сборной стала капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова, забросившая 12 мячей в ворота соперниц.

После этой победы, ставшей уже седьмой подряд для подопечных Амброса Мартина, сборная Россия гарантировала себе место в полуфинале турнира.

До этого россиянки одолели команды Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии, Швеции и Румынии. Завтра, 11 декабря, они проведут матч с Испанией.

Отметим, что женский ЧМ по гандболу завершится 15 декабря. Команда, которая победит в этих соревнованиях, получит прямую путевку на Олимпийские игры в Токио. Они состоятся в 2020 году.

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В воскресенье, 8 декабря, в японском Кумамото сборная России обыграла Румынию в дебютном матче основного раунда чемпионата мира по гандболу. Лучшим игроком встречи стала левая полусредняя сборной России и «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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