Дончанка во время пьяных разборок ударила сожителя ножом в грудь из-за критики

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-10T18:56:49+03:00

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38-летняя безработная жительница поселка Вороново Ростовской области повздорила со своим граждански мужем. Семейная ссора закончилась кровавыми разборками.

Во время распития спиртного пара серьезно поругалась. Ранее судимую за кражу женщину оскорбили слова ее 48-летнего сожителя. Разъяренная дама напала на мужчину с оружием.

- Она нанесла гражданскому мужу в грудь несколько ударов ножом, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органов донского региона.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу, где ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU