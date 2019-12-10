Самую популярную секс-игрушку назвали в Ростове

СЕГОДНЯ 19:50 2019-12-10T19:50:28+03:00

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В Ростове назвали самую популярную секс-игрушку.

Самые популярные товары для взрослых у ростовчан жителей назвала пресс-служба сервиса Яндекс.Маркета. Свою статистику они предоставили на основании изучения спроса на маркетплейсе Беру.

Согласно статистике, чаще всего жители Ростова заказывают вибраторы, анальные стимуляторы и фаллоимитаторы.

Стоит отметить, что если обращаться к статистике по России в целом, то жители городов-миллионнников больше всего интересуются эротической одеждой, на которую пришлось 70% всех покупок, второе место по популярности занимают вибраторы и фаллоимитаторы на их долю приходится 40% и 31% соответственно. Реже всего россияне покупают роботов и секс-кукол, на такие покупки приходится только 8%.

Если рассматривать популярность секс-игрушек по половым признакам, то мужчины чаще всего покупали симуляторы, а женщины вагинальные шарики и вибраторы. Покупателям младше 35 лет больше по душе приходятся BDSM-аксессуары, эротическая одежда и белье.

Большая часть опрошенных (65%), покупают секс-игрушки в интернет-магазинах регулярно, а 81% респондентов признались, что хотели бы купить что-нибудь из товаров для взрослых, но по различным причинам не делают этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU