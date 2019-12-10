Бойцовская собака из обиды напала на хозяина в Ростовской области

СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-10T19:55:28+03:00

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Владелец огромного алабая стал жертвой собственного питомца, атаковавшего его во время собачьих боев. Случай произошел сегодня, 10 декабря, в Ростовской области. Запись поединка человека и пса появилась в соцсетях.

Как рассказали очевидцы происшествия, бойцовскую собаку стравливали с другим кобелем такой же породы. Вокруг импровизированной арены стояли зеваки, которые пришли поглазеть на зрелище жестокой схватки животных.

Сначала владелец алабая держал своего питомца за ошейник. Как только он отпустил собаку, рассчитывая, что она бросится на своего соперника, та в бешенстве накинулась на оторопевшего мужчину. Завязалась потасовка. Вероятнее всего, человеку пришлось бы не худо, если бы ему на помощь не кинулась псина из другого угла ринга, которая стала отбивать жителя области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/748919" frameborder="0"></iframe> Бойцовский пес напал на хозяина.

Запись обрывается на кадрах дерущихся алабаев, а мужчина отделался лишь легким испугом.

Пользователей сетей назвали увиденное «скотским развлечением», раскритиковав людей, заставляющих животных страдать себе на потеху.

«Не фиг травить собак друг на друга. Вот хозяин на себе бой и почувствовал», «Мало почувствовал», «Ничего, он ведь домой его повезет, там и получит», «Собачьи бои - это изуверство! У меня питбуль, но я даже мысли не допускаю, чтобы он в них участвовал», «Интересно, какая тварь думает что это спортивно и зрелищно. Жаль, что нельзя так же стравить хозяев», - считают комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU