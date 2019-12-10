2019-12-10T20:22:07+03:00
Общество

Проект наземного метро в центре Ростова решили отложить

Горожане отмечают, что трамваи страдают от аварий из-за совмещения с дорогой
Иван ТИМОФЕЕВ
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Делать обособленное метро в Ростове не планируется. Фото: соцсетиДелать обособленное метро в Ростове не планируется. Фото: соцсети
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В донской столице приняли решение отложить строительство наземного метро.

Инициатива постройки обособленных трамвайных путей в центральной части города, а именно на улице Максима Горького, поступила от горожан. По их мнению, трамваи страдают от аварий именно из-за того, что им приходится двигаться в общем потоке. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

Стоит отметить, что сейчас на этой улице действует схема организации дорожного движения, предусмотренная проектом ее реконструкции. Согласно ей, трамвайные пути совмещены с дорогой.

- Учитывая существующие транспортные условия, делать обособленным движение не планируется. Хотя это могло бы стать первым шагом к будущему наземному метро, - сообщили в городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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