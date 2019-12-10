Директора страховой компании в Ростове осудили за обман 1400 человек

СЕГОДНЯ 21:21 2019-12-10T21:21:12+03:00

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В Ростове вынесли приговор руководству страховой компании «Союз-Жизнь» по делу о крупном хищении.

На скамью подсудимых попал директор предприятия Андрей Волков. Как удалось выяснить, для похищения денег он заключал договоры займов между страховой и подконтрольными ему организациями.

Таким образом он получил 422 миллиона рублей, а компанию «Союз-Жизнь» признали банкротом. Потерпевшими оказались 1,4 тысячи человек, в основном это были застрахованные сотрудники «Роствертола».

- Суд приговорил Волкова к 4,5 годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. В пользу потерпевших взыскали сумму ущерба, - сообщили в пресс-службе Ворошиловского районного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU