2019-12-10T21:21:12+03:00
Происшествия

Директора страховой компании в Ростове осудили за обман 1400 человек

Общая сумма ущерба составила 422 миллиона рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Директора страховой компании осудили в РостовеДиректора страховой компании осудили в РостовеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Ростове вынесли приговор руководству страховой компании «Союз-Жизнь» по делу о крупном хищении.

На скамью подсудимых попал директор предприятия Андрей Волков. Как удалось выяснить, для похищения денег он заключал договоры займов между страховой и подконтрольными ему организациями.

Таким образом он получил 422 миллиона рублей, а компанию «Союз-Жизнь» признали банкротом. Потерпевшими оказались 1,4 тысячи человек, в основном это были застрахованные сотрудники «Роствертола».

- Суд приговорил Волкова к 4,5 годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. В пользу потерпевших взыскали сумму ущерба, - сообщили в пресс-службе Ворошиловского районного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону осудили директора вуза, где бесплатно обучались 39 студентов.

Руководителя обвиняли в превышении полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове рецидивист ограбил принимавшую душ соседку по общежитию
В Ростове пройдет ярмарка в европейских традициях
Новый комикс с лайфхаком выпустили ростовские энергетики
Проект наземного метро в центре Ростова решили отложить
Бойцовская собака из обиды напала на хозяина в Ростовской области
Самую популярную секс-игрушку назвали в Ростове
Жевательный табак снюс свел ростовчанина в гроб
Дончанка во время пьяных разборок ударила сожителя ножом в грудь из-за критики
В Новогоднюю ночь перед ростовчанами выступят Юлианна Караулова и диджей Грув
В ростовской колонии заключенные «подрабатывали» на незаконной автомойке
«Наказали рублем!»: Ростовской микрофинансовой организации досталось за настойчивые звонки
Ростовские гандболистки помогли сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира
РПЛ премировал ФК "Ростов" за высокую посещаемость матчей