Директора страховой компании в Ростове осудили за обман 1400 человек
В Ростове вынесли приговор руководству страховой компании «Союз-Жизнь» по делу о крупном хищении.
На скамью подсудимых попал директор предприятия Андрей Волков. Как удалось выяснить, для похищения денег он заключал договоры займов между страховой и подконтрольными ему организациями.
Таким образом он получил 422 миллиона рублей, а компанию «Союз-Жизнь» признали банкротом. Потерпевшими оказались 1,4 тысячи человек, в основном это были застрахованные сотрудники «Роствертола».
- Суд приговорил Волкова к 4,5 годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. В пользу потерпевших взыскали сумму ущерба, - сообщили в пресс-службе Ворошиловского районного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU