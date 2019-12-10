2019-12-10T21:53:30+03:00
Общество

В Ростове пройдет ярмарка в европейских традициях

Ярмарка будет проходить с 15 декабря до 15 января
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове пройдет новогодняя ярмаркаВ Ростове пройдет новогодняя ярмаркаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Новогоднюю ярмарку решили организовать представители власти в Ростове.

Немного европейского колорита было решено привнести в донские традиции. Эта идея появилась во время визита ростовской делегации во французский город Ле-Ман.

Ярмарка будет проходить с 15 декабря до 15 января. Об этом сообщил на своей страничке в соцсети facebook глава управления торговли Константин Тихонов. Заявки на участие принимаются уже сейчас в ведомстве по телефону 285-66-04. Торговать можно будет абсолютно бесплатно. Участникам будет рекомендован единый стиль для оформления своих точек.

В настоящее время запланировано, что на ярмарке будет 25 торговых точек – в их числе будет и елочный базар. Палатки будут установлены вокруг памятника Дмитрию Ростовскому. Купить на Соборной площади можно будет новогодние украшения ручной работы, календари, сувениры, печенье, хлопушки, бенгальские огни, деликатесы, выпечку и горячие напитки.

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На одной площадке соберутся строительные компании, банки и агентства недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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