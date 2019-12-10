2019-12-10T22:19:18+03:00
Происшествия

В Ростове рецидивист ограбил принимавшую душ соседку по общежитию

Мужчина ранее уже был судим за грабеж и хулиганство
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове поймали подозреваемого в кражеВ Ростове поймали подозреваемого в кражеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 39-летний мужчина, являвшийся соседом потерпевшей, проходил по коридору общежития и заметил открытую дверь в комнату. Он соблазнился, зашел в помещение и начал искать деньги, но под руку ему попались ювелирные украшения. Их-то он и прихватил с собой и скрылся с места происшествия. Все похищенное злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

В это время ничего не подозревающая хозяйка комнаты вышла из душа и обнаружила пропажу золотых сережек и колец. Она незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Позже выяснилось, что мужчина уже был ранее судим за грабеж и хулиганство.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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После кражи она какое-то время еще поработала в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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