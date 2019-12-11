Расхититель автомобилей «позаимствовал» инструменты у строителей и попал в руки полиции

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-11T08:08:49+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 28-летний местный житель проник в подвальное помещение одного из строящихся домов города. Оттуда он похитил строительные инструменты, стоимость которых составила 50 тысяч рублей.

В полицию обратился обнаруживший пропажу представитель одной из строительной компании. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. В ходе проверки полицейские смогли установить, для чего мужчине понадобились инструменты. Он по ночам вскрывал машины и совершал кражи имущества. Он обчистил четыре автомобиля и общая сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось изъять часть украденного и вернуть владельцам.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU