Расхититель автомобилей «позаимствовал» инструменты у строителей и попал в руки полиции
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия выяснилось, что 28-летний местный житель проник в подвальное помещение одного из строящихся домов города. Оттуда он похитил строительные инструменты, стоимость которых составила 50 тысяч рублей.
В полицию обратился обнаруживший пропажу представитель одной из строительной компании. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. В ходе проверки полицейские смогли установить, для чего мужчине понадобились инструменты. Он по ночам вскрывал машины и совершал кражи имущества. Он обчистил четыре автомобиля и общая сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось изъять часть украденного и вернуть владельцам.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU