Регулярно выносившего еду из супермаркета голодного ростовчанина поймали правоохранители

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-11T08:29:45+03:00

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В Багаевском районе Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

Оперативникам удалось выяснить, что 33-летний ростовчанин пришел в магазин, там он набрал полную корзину продуктов. После чего, пока никто его не видел, мужчина вышел с ней из магазина, сел в машину и скрылся с места преступления. Корзину подозреваемый выкинул недалеко от магазина.

Руководитель пострадавшего магазина обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. В ходе проверки полицейские установили причастность мужчины еще к семи подобным кражам в Багаевском, Зерноградском, Мясниковском районах и в городе Ростове-на-Дону. Таким образом злоумышленник причинил ущерб сети супермаркетов на сумму более 80 тысяч рублей. Украденное злоумышленник использовал в исключительно для себя.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Мужчина ранее уже был судим за грабеж и хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU