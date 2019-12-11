Регулярно выносившего еду из супермаркета голодного ростовчанина поймали правоохранители
В Багаевском районе Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
Оперативникам удалось выяснить, что 33-летний ростовчанин пришел в магазин, там он набрал полную корзину продуктов. После чего, пока никто его не видел, мужчина вышел с ней из магазина, сел в машину и скрылся с места преступления. Корзину подозреваемый выкинул недалеко от магазина.
Руководитель пострадавшего магазина обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. В ходе проверки полицейские установили причастность мужчины еще к семи подобным кражам в Багаевском, Зерноградском, Мясниковском районах и в городе Ростове-на-Дону. Таким образом злоумышленник причинил ущерб сети супермаркетов на сумму более 80 тысяч рублей. Украденное злоумышленник использовал в исключительно для себя.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU