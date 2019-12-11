«Неприлично голую» елку демонтировали в северном микрорайоне Ростова

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-11T09:13:36+03:00

Лысую елку убрали в Ростове после жалобы горожан. Фото: соцсети

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После жалобы горожан в северном микрорайоне Ростова демонтировали облысевшую елку.

Не привлекающее своим внешним видом искусственное дерево установили рабочие возле администрации Ворошиловского района на бульваре Комарова. По словам местных жителей, на елке практически не было игрушек, а ветки с трудом держались на ржавых конструкциях.

- Елки бывают не только нарядными, но и неприлично голыми. Вызывающе ржавыми и неприкрыто несчастными, - написали ростовчане.

Через некоторое время пользователи в комментариях сообщили, что елка исчезла после публикации.

«Эту елку ставят там не первый год, выглядит не очень привлекательно», - заявила одна из местных жительниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU