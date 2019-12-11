2019-12-11T09:31:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону открылся обновленный ресторан сети Sapore Italiano

Гостей ресторана порадуют обновленный интерьер и новое меню с обилием свежих итальянских сыров
Наталья ВЕСНИНА
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В Ростове-на-Дону открылся обновленный ресторан сети Sapore Italiano. Фото: предоставлено Sapore ItalianoВ Ростове-на-Дону открылся обновленный ресторан сети Sapore Italiano. Фото: предоставлено Sapore Italiano
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В ТЦ «Горизонт» открылся обновленный ресторан Sapore Italiano, в котором посетители смогут попробовать новое сырное меню, итальянские десерты, торты и муссы. Также на базе ресторана заработала сыроварня Formaggeria by Sapore Italiano. Поэтому в основе многих блюд ресторана — высококачественные сыры собственного производства. Проект уникален еще и тем, что за работой сыроделов можно наблюдать прямо из зала.

Sapore Italiano в настоящий момент является сетью ресторанов с традиционной кухней Италии. Все блюда проходят контроль качества от итальянского бренд-шефа.

Идея и концепция заведения, дизайн интерьера и меню детально планировались ведущим специалистом Италии Пьером Моро. Дизайн интерьера выполнен в традиционном стиле Sapore Italiano с учетом современных трендов.

Фото: предоставлено Sapore Italiano

Фото: предоставлено Sapore Italiano

На кухне обновленного ресторана собралась звёздная команда. В сыроварне уже запустили производство моцареллы, сливочного сыра страчателла, сырных шаров буррата, рикотты и качотты.

Ресторан-сыроварня располагает большим залом, откуда можно наблюдать за работой сыроваров. Заведение рассчитано на 180 посадочных мест с летней террасой. Также можно провести время на внешней террасе или зарезервировать приватное место для небольшой компании.

Фото: предоставлено Sapore Italiano

Фото: предоставлено Sapore Italiano

Адрес ресторана Sapore Italiano:

ТРК «Горизонт»

Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина 32/2

Телефон: +7 (863) 272-52-11

Режим работы: Пн-Чт, Вск 10:00-22:00 Пт-Сб 10:00-24:00

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