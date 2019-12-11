СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-11T10:31:27+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 11 декабря 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 11 декабря 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 11 декабря 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе запланированы массовые отключения света. Известно, что их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону 11 декабря

до 14:00:

- ул. Социалистическая 43-51, 30-46.

до 16:00:

- ул. Волокаламская 1Б, 1/99, 4; ул. Шеболдаева 101-АЗС.

до 17:00:

- ул. Малиновского 6, 8, 10, 12; ул. Каширская 28/1, 28

- ул. Селиванова 1-9, 2-32; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста 1-33, 2-16; ул. Воровского 1-21, 2-40; ул. Смычки 1-39, 2-72; ул. Просвещения 1-43, 2-46; ул. Полторацкого 2-6, 1-23; ул. 1-я Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; ул. Бебеля 1-15, 2-4; ул. Металлургическая 38-68, 41-55; пер. Кавказкий 12; ул. К. Цеткин.

- с/т «Импульс».

- пос. «Северный»; ул. Евдокимова 118-132; ул. Фурмановская 96-118, 109-119; ул. Краснокурсантская; ул. Нариманова; ул. Днестровская; ул. Криворожская 1-33, 2-36; ул. Каховская 15-31, 20-36; ул. Погодина 56-74; ул. Симферопольская 21-59, 18-60; ул. Бодрая 1-19, 2-28; ул. Пирогова 41-55, 22-62; пер. Оренбургский 23-61, 42-62; пер. Кошевого 1-29, 2-28; пер. Ялтинский 1-21, 2-28; пер. Батумский 1-23, 2-26; пер. Бориславский 1-9, 2-12; пер. Забайкальский 27-53, 18-54; пер. Марксистский 2-50; пер. Канонерский 1-37, 2-40; ул. Плиева 3-43, 2-78; пер. Ольховский 1-43, 2-66; ул. Мартовицкого 1-69, 2-48.

до 18:00:

- пер. Долевой 2-44; ул. Павленко 2-32, 11-15, 11/47, 13/46; ул. 8-го Марта 2-24, 1-23; ул. Курганная 61-115, 62-86; пер. Коломенский 2-10, 1-9; ул. Зявкина 24-42, 31-33; пер. Несветаевский 2-12, 1-9; ул. Смотровая 34-48, 39-57; ул. Пирамидная 48-72, 53-79; ул. Окраинная 2-12, 7-13; пер. Проектируемый 1-7; ул. Нансена 20-46; ул. Пермская 41.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU