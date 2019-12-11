2019-12-11T14:54:14+03:00
Общество

"Что народ в среду отмечает с утра пораньше?": В Ростове-на-Дону иномарка влетела в остановку

В соцсетях пишут, что водитель был пьян
Ольга ГОПАЛО
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Машина влетела в остановку. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов".Машина влетела в остановку. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов".
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В среду, 11 декабря, в Ростове-на-Дону легковушка влетела в остановку. Кадры произошедшего появились в социальных сетях. На них видно раскуроченную машину, которая стоит прямо под крышей остановочного комплекса. Как сообщают очевидцы, инцидент призошел около восьми часов утра в Западном жилом массиве на улице Портовой.

- Водитель был пьян. Рядом с машиной лужа крови. К счастью, на остановке не было людей, - написал автор снимков.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, на месте работают госавтоинспекторы, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В ведомстве добавили, что на остановке в тот момент не было людей, поэтому никто из пассажиров и прохожих не пострадал.

Как удалось выяснить газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, 50-летний водитель получил серьезную травму головы и плеча. На скорой его доставили прямо в больницу. Однако факт алкогольного опьянения медики не подтверждают.

А между тем под снимкам уже десятки комментариев.

- Вроде не понедельник и не пятница...что народ в среду отмечает с утра пораньше, - удивился один из интернет-пользователей.

- Сразу водитель был пьян... Вы ему наливали? Может человеку плохо стало, - попросил не делать скоропалительных выводов другой горожанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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