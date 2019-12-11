2019-12-11T11:57:48+03:00
Происшествия

Не по-джентельменски: Друзья за 3,5 тысячи рублей убили женщину и ранили двоих в Аксае

Праздничное застолье переросло в кровавую драму
ГОШЕВ Игорь
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Обвиняемые начали бить без разбора.Обвиняемые начали бить без разбора.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростовской области на скамье подсудимых оказались двое мужчин, которые обвиняли сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел в поселке Дорожный Аксайского района еще в январе прошлого года. Парочка друзей вместе выпивали с двумя женщинами и еще одним мужчиной. Что послужило спусковым механизмом к кровавой драме неизвестно. Но в суде было установлено, что обвиняемые начали бить без разбора ногами и попавшими под руку предметами. В результате, одна из женщин скончалась на месте. Другая отделалась легкими травмами. Мужчине тоже досталось — ему был причинен тяжкий вред здоровью. После этого мужчины похитили вещи на общую сумму более 3,5 тысячи рублей.

В итоге, одного из них осудили на 12,5 лет, а другого на девять лет лишения свободы.

Известно, что у мужчин еще есть время оспорить приговор, так как он не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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