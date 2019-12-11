Названы победители V юбилейного проекта «Героям – быть!»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-11T12:13:14+03:00

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Названы победители и лауреаты V Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!». Церемония награждения состоялась 3 декабря 2019 года. Организатором инициативы выступает АНО Центр социальных проектов «Быть человеком».

Номинантами «Героям – быть!» в 2019 году стали работники более 20 предприятий, в том числе ведущий технолог Ростовского-на-Дону ЭРЗ Борис Павлицкий. Всего на конкурсный отбор было подано 111 заявок, а за 5 лет существования проекта было подано около 500 заявок, лауреатами признаны 93 человека.

- У нас масштабные планы по развитию проекта. В следующем году мы собираемся провести несколько региональных этапов премии, а номинации в области рационализаторства «Яркий старт» и «Кулибины нашего времени» станут отдельной инициативой», - подчеркнула исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская.

Шорт-лист «Героям – быть!» определен на основе онлайн-голосования, в нем приняло участие около 30 тысяч человек. В финал проекта вышли 28 сотрудников различных предприятий, а также 5 благотворительных фондов. После этого свой выбор сделало авторитетное жюри.

«Героям – быть!» поддержали звезды театра и кино и отечественного шоу-бизнеса – актрисы Евгения Малахова, Дарья Мельникова и Анна Цуканова-Котт, актеры Иван Кокорин и Анатолий Руденко, фигуристка Ирина Слуцкая, певицы Юлианна Караулова и Элина Чага, певцы Митя Фомин, Артём Качер и Роман Архипов, телеведущая и блогер Айза Анохина, телеведущая Липа Тетерич, основатель People Talk Лаура Джугелия.

Вручая награду одному из победителей, актриса Катерина Шпица подчеркнула, что очень важно как можно больше рассказывать о людях, совершающих прекрасные поступки, настоящих героях, которые делают мир добрее.

Лауреаты «Героям – быть!» определены по 9 основным номинациям.

Подробная информация размещена на сайте http://www.tobehero.ru/.