2019-12-11T14:53:44+03:00
Общество

«КамАЗ» насмерть сбил пенсионерку в Батайске

78-летняя женщина скончалась на месте дорожного происшествия
Ольга ГОПАЛО
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Приехавшим на место медикам оставалось констатировать смерть пострадавшей. Фото: ГОПАЛО ОльгаПриехавшим на место медикам оставалось констатировать смерть пострадавшей. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В среду, 11 декабря, в городе Батайске произошла авария, которая унесла жизнь человека. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

Известно, что дорожное происшествие случилось на улице Куйбышева в районе дома 128 около полудня. По предварительным данным, 36-летний водитель "КамАЗа" сбил пожилую женщину. Травмы, которые получила 78-летняя пенсионерка, оказались несовместимыми с жизнь. Батайчанка скончалась на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшей.

Известно, что на месте в настоящее время работают госавтоинспекторы, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в тот же день в Ростове-на-Дону легковушка влетела в остановку. Кадры произошедшего появились в социальных сетях. На них видно раскуроченную машину, которая стоит прямо под крышей остановочного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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