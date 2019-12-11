2019-12-11T15:26:39+03:00
Происшествия

На севере Ростова нашли труп мужчины

По версии следствия, его задушили
Иван ТИМОФЕЕВ
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Подозреваемый в убийстве задержанПодозреваемый в убийстве задержанФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Северном микрорайоне города, в одном из гаражей на улице Пацаева нашли труп ранее судимого безработного мужчины. На шее были заметны явные признаки удушения. Как выяснилось во время расследования, убитый в гараже распивал спиртные напитки с бездомным. Между мужчинами вспыхнула ссора и злоумышленник, не совладав с эмоциями, расправился с оппонентом.

- Подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник издания добавил, что с места происшествия изъяли бутылку и стаканы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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