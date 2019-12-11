СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-11T17:26:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильный туман накрыл Ростов-на-Дону. По данным синоптиков, видимость сейчас составляет менее километра. Такой погодный сюрприз ожидается до конца текущей недели. К тому же, синоптики не исключают дожди, а температура воздуха обещает быть от одного до четырех градусов. При этом с пятницы, 13 декабря, поднимется сильный ветер, скорость которого временами будет достигать 15 метров в секунду

В донском ГИБДД просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге в условиях тумана. А именно строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над авто.

Известно, что во время тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим нужно выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, а резкого торможения следует избегать. Ну, и конечно, не планировать поездки на дальние расстояния.

ИСТОЧНИК KP.RU