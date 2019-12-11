Наркокурьеру из Казани грозит пожизненное заключение в Ростове

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-11T18:46:31+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков.

В ходе следствия выяснилось, что 33-летний житель Казани привез в Ростов крупную партию наркотиков. Он решил замаскировать их под химические реактивы. Правоохранителям удалось выяснить, что он делает закладки и таким образом распространяет наркотические вещества. Мужчину задержали прямо на месте преступления и доставили в районный отдел полиции. В присутствии понятых подозреваемого обыскали. У него в рюкзаке были обнаружены пластиковые пробирки, наполненные прозрачной жидкостью.

Вещество оперативники передали на экспертизу. Эксперты установили, что это был наркотик синтетического происхождения «а-пирролидиновалерофенон» в количестве 2299,7 граммов. Задержанному ничего не оставалось, как признаться в содеянном и рассказать, что эти наркотики он подготовил специально для продажи ростовчанам. Он также признался, что и сам употребляет данные наркотики. Из региона в регион перемещался автостопом.

- В данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант заключен под стражу. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU