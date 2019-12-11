В Ростовской области местная жительница «обчистила» собственную подругу

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-11T19:21:01+03:00

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В Новочеркасске задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 37-летняя местная жительница вместе с двумя подругами пришла в гости к своей знакомой. Она воспользовалась тем, что хозяйка квартиры отвлеклась и похитила из шкафа шесть золотых колец. Общая сумма похищенного составила 25 тысяч рублей.

Владелица украшений вскоре обнаружила пропажу и обратилась в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Ее доставили в местный отдел полиции. Сотрудники полиции изъяли украденное имущество и вернули владелице.

- В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU