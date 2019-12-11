В Ростове угонщик разбил автомобиль своего шефа

СЕГОДНЯ 20:41 2019-12-11T20:41:23+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона.

Инцидент произошел в Целинском районе. 38-летний мужчина похитил ключи от машины своего работодателя и угнал автомобиль Нива. Все это он проделал в состоянии алкогольного опьянения. Но далеко уехать он все-таки не смог – он не выдержал безопасное расстояние перед ЗИЛом. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые и выяснили, что машина числится в угоне.

- Сейчас в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям 264.1 и 166 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU