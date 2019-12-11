2019-12-11T22:06:01+03:00
Общество

Сочную попку показала подписчикам ростовская звезда Playboy Мария Лиман

Девушка выложила очередной новогодний эротичный снимок
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Мария Лиман вновь оголилась перед подписчиками. Фото: официальная страница Марии Лиман в ИнстаграмМария Лиман вновь оголилась перед подписчиками. Фото: официальная страница Марии Лиман в Инстаграм
Изменить размер текста:

Ростовчанка Мария Лиман показала своим подписчикам новый будоражащий сознание снимок.

Красавица сфотографировалась рядом с новогодней елкой. На модели был надет лишь яркий красно-белый свитер и длинные носки с оленями в этой же цветовой гамме. На бедрах девушки красовались черные трусики стринги, эротично оголяющие сочные и упругие ягодицы Марии. Судя по фото, модель уже собралась разбирать новогодние подарки.

- Дедушка, что ты принёс? Можно открывать глаза? - написала под фото Мария Лиман.

«Милашка», «Маша мой любимый депутат!», «Супер девчуля!», «Сложно сразу в глаза смотреть», «Можно тебя в подарок получить?», «Обожаю эти ягодицы», - прокомментировали фото пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прощай, антистресс»: звезда Playboy Мария Лиман в слезах рассталась с любимым другом.

Девушка уезжает в Лондон и продает свой автомобиль Porsche Panamera.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове горожанам спишут пеню за газ при оплате квитанций до Нового года
В Ростове угонщик разбил автомобиль своего шефа
Бытовую технику похитил рецидивист из квартиры работодательницы
В Ростовской области местная жительница «обчистила» собственную подругу
Наркокурьеру из Казани грозит пожизненное заключение в Ростове
Сильный туман накрыл Ростов-на-Дону
После жалобы отца на секс дочери завели уголовное дело
На севере Ростова нашли труп мужчины
«КамАЗ» насмерть сбил пенсионерку в Батайске
В Ростовской области назвали среднюю цену на новогодние елки
Из больницы Ростова-на-Дону сбежал 80-летний дедушка
Не по закону: Четырехэтажный дом с квартирами сравняли с землей в Ростове-на-Дону
Названы победители V юбилейного проекта «Героям – быть!»
Депутата лишили мандата из-за справки о доходах в Ростовской области
Не по-джентельменски: Друзья за 3,5 тысячи рублей убили женщину и ранили двоих в Аксае
"Что народ в среду отмечает с утра пораньше?": В Ростове-на-Дону иномарка влетела в остановку