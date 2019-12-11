Сочную попку показала подписчикам ростовская звезда Playboy Мария Лиман

11 Дек. 22:06 2019-12-11T22:06:01+03:00

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Ростовчанка Мария Лиман показала своим подписчикам новый будоражащий сознание снимок.

Красавица сфотографировалась рядом с новогодней елкой. На модели был надет лишь яркий красно-белый свитер и длинные носки с оленями в этой же цветовой гамме. На бедрах девушки красовались черные трусики стринги, эротично оголяющие сочные и упругие ягодицы Марии. Судя по фото, модель уже собралась разбирать новогодние подарки.

- Дедушка, что ты принёс? Можно открывать глаза? - написала под фото Мария Лиман.

«Милашка», «Маша мой любимый депутат!», «Супер девчуля!», «Сложно сразу в глаза смотреть», «Можно тебя в подарок получить?», «Обожаю эти ягодицы», - прокомментировали фото пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU