95-я колонна с гуманитарной помощью отправилась из Ростовской области в Донецк и Луганск

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-12T08:08:35+03:00

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Из Ростовской области в Украину выехала очередная колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

На этот раз в Донецкую и Луганскую республики доставят медикаменты и детские продуктовые наборы. Общий вес груза составит более 435 тонн. Это уже 95-я автомобильная колонна, доставляющая гуманитарную помощь в Украину.

- Автоколонна проследует к госгранице на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган». Здесь будут пройдены необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU