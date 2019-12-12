В Батайске мужчина умер от переохлаждения под дверью магазина

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-12T09:05:28+03:00

Предположительно, мужчине негде было переночевать и он остался на улице

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В Ростовской области мужчина насмерть замерз у двери магазина.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 декабря в городе Батайске. Две продавщицы пришли с утра открывать магазин на улице Крупская и обнаружили на крыльце тело незнакомца. Женщины вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.

Приехавшие на вызов медики смогли лишь констатировать смерть мужчины, наступившую от переохлаждения. Врачи предположили, что человеку негде было ночевать, и он до смерти замерз на улице.

Тело было отправлено в морг для проведения судмедэкспертизы. Точные причины и обстоятельства гибели батайчанина установят следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU