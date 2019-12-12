В Батайске мужчина умер от переохлаждения под дверью магазина
В Ростовской области мужчина насмерть замерз у двери магазина.
Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 декабря в городе Батайске. Две продавщицы пришли с утра открывать магазин на улице Крупская и обнаружили на крыльце тело незнакомца. Женщины вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.
Приехавшие на вызов медики смогли лишь констатировать смерть мужчины, наступившую от переохлаждения. Врачи предположили, что человеку негде было ночевать, и он до смерти замерз на улице.
Тело было отправлено в морг для проведения судмедэкспертизы. Точные причины и обстоятельства гибели батайчанина установят следователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU