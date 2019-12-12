Получите в подарок «Пошаговую инструкцию для тех, кто решил открыть свое дело»!

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-12T09:26:01+03:00

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13 декабря в ежедневном выпуске газеты «Комсомольская правда» каждый покупатель сможет найти книжку-малышку «Пошаговая инструкция для тех, кто решил открыть свое дело».

На страницах книжки специалисты расскажут о том, как найти идею для бизнеса и грамотно составить бизнес-план, где взять займ под минимальный процент, как стать резидентом бизнес-инкубаторов и получить бесплатную помощь от экспертов, а также поделятся своим опытом в реализации различных проектов.

Покупайте 13 декабря ежедневный выпуск «Комсомолки» и получайте в подарок книжку-малышку с пошаговой инструкцией по открытию своего дела.