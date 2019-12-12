В Ростове-на-Дону стадион на Темернике закроют через два года

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-12T11:48:34+03:00

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Ростовская администрация вынесла решение по детскому футбольному стадиону на Темернике, против сноса которого выступили местные жители. На его месте городские власти планируют построить новую школу.

Стадион в привычном режиме продолжит работу до 2021 года. За это время на Темернике построят новую спортивную площадку, деньги на которую пообещал выделить глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

Сейчас для строительства стадиона рассматриваются две территории. Спортивное сооружение появится либо около парка Глазго, либо возле школы № 111. Строительство школы начнется только после запуска нового стадиона.

По мнению горожан, школа в районе действительно нужна, но не ценой одного из немногих мест для занятия спортом десятков тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU