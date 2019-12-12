В Ростове-на-Дону снесут 27 домов

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-12T10:39:39+03:00

В основном, все они находятся в центре города

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Центр донской столицы очистят от старых зданий, которые угрожают безопасности жизни и здоровья людей. Власти Ростова-на-Дону снесут 27 аварийных домов по требованию областной прокуратуры.

– В суд направлено исковое заявление об обязании снести расселенные дома аварийного жилищного фонда. Иск удовлетворен, – отметили в ведомстве.

Вскоре время ветхие здания на улицах Восточной, 68, Социалистической, 102, 106, 129 и 130, Донской, 57, Шаумяна, 58 и 108, Катаева, 199, М. Горького, 35, Согласия, 7-9/20, Менделеева, 1, Варфоломеева, 176, Московской, 28, Станиславского, 36/35, Мечникова, 55, Суворова, 34, 20-й линии, 9, 15-й линии, 19, 18-й линии, 22, Малюгиной, 63, Козлова, 63а, в переулках Крыловском, 14-16/152, Ученическом, 11, Грибоедовском, 70/43, Университетском, 1/59 и Крепостном, 21 будут уничтожены.

В Ростовской области с опережением выполняется пятилетняя программа по расселению аварийных. На эти цели до 2025 выделено более 9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU