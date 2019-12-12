2019-12-12T10:55:51+03:00
Общество

Кредитную карту Альфа-Банка можно получить без оплаты комиссии за год обслуживани

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: pexels.comФото: pexels.com
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До конца нынешнего года клиенты Альфа-Банка могут заказать кредитную карту «100 дней без процентов» без оплаты комиссии в течение первого года пользования ей. Это предложении не относится к полученным ранее картам.

Директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич напомнил о том, что именно в декабре наблюдается повышение покупательской активности россиян. Предлагаемая банком карта должна будет выступить в качестве запасного кошелька для них. В связи с этим компания решила предоставить новогодний бонус в качестве отмены комиссии для обладателей новых карт.

Карта «100 дней без процентов» является одной из самых востребованных на российском рынке. Несколько миллионов человек уже обладают ей. Она позволяет без процентов снимать в банкоматах банка или партнеров до 50 тысяч рублей наличных каждый месяц. Самый большой кредитный лимит достигает полмиллиона рублей. Беспроцентный период 100 дней распространяется на покупки и обналичивание. Оформление карты происходит не только через отделение, но и посредством официального портала или мобильной аппликации Альфа-Банка.

Являясь отраслевым лидером в сегменте кредитных карт, компания и дальше наращивает свои позиции в этом направлении. Доля банка на этом рынке сейчас составляет 10,18 процента. Кредитно-карточный портфель превышает 41 процент за 9 месяцев нынешнего года, что означает высочайшую динамику среди ведущих пяти отечественных банков.

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