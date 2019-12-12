2019-12-12T11:58:43+03:00
Общество

День открытых дверей в ЮФУ для поступающих в магистратуру пройдет онлайн

Зарегистрироваться можно уже сейчас
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУФото: предоставлено пресс-службой ЮФУ
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Возможность посетить виртуальный день открытых дверей появилась у интернет-пользователей. Так, 21 декабря Южный федеральный университет приглашает всех желающих, которые планируют поступать в магистратуру в 2020 году. Он пройдет на ведущих онлайн платформах университета.

Как рассказали в вузе, во время вебинара абитуриенты смогут узнать все о правилах приема, особенностях набора 2020 года и количестве бюджетных мест. Кроме того, специалисты приемной комиссии ЮФУ ответят на вопросы и проконсультируют по всем возникающим вопросам.

При этом зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас. Необходимо будет указать свои имя, электронную почту, мобильный телефон и название учебного заведения, который вы оканчиваете или уже окончили. Для того надо будет перейти по ссылке. http://study.sfedu.ru.tilda.ws/dod2020

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