2019-12-12T13:55:09+03:00
Общество

Покупателя, который вынес из супермаркета продуктов на 6,5 тысячи рублей, задержали в Ростове-на-Дону

За ним гонялись почти два месяца
ГОШЕВ Игорь
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Ростовчанину удалось вынести деликатесов на 6,5 тысячи рублей.Ростовчанину удалось вынести деликатесов на 6,5 тысячи рублей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Ростове-на-Дону задержали покупателя, который опустошил витрины одного из супермаркетов на весьма приличную сумму. В общей сложности ему удалось вынести деликатесов на 6,5 тысячи рублей. Инцидент произошел на улице Каскадной, что в микрорайоне Чкаловский.

Известно, что злоумышленника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения магазина. Однако отыскать его сразу по горячим следам не удалось. Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов из собственных источников, для того чтобы вычислить алчного покупателя потребовалось чуть больше двух месяцев.

В итоге, злоумышленником оказался житель соседнего - Северного жилого массива. 38-летний мужчина уже был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о его дальнейшей судьбе.

Если дело дойдет до суд, а ростовчанина признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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