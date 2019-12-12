Встречайте зиму с Хёндэ!

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-12T14:12:45+03:00

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Автосалон Hyundai компании Темп Авто приглашаем вас провести вместе с Хёндэ самый семейный и любимый праздник детей и взрослых!

Маленьких гостей ожидают:

- Новогоднее представление

- Увлекательные развлечения

- Сладкие подарки и угощения.

А мамы и папы, тем временем, могут пройти тест-драйв любого автомобиля и получить памятный сувенир Hyundai.

Время проведения: 21 декабря 12.00-14.00

Адрес: г. Аксай, ул. Западная 37В.

Количество мест на детский спектакль ограничено, поэтому успейте забронировать посредством регистрации на мероприятие https://hyundai-tempauto.ru/winter-with-hyundai. Подробности по телефону +7(863)268-88-88 и в аккаунте instagram: https://www.instagram.com/tempauto_hyundai/

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