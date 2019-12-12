Встречайте зиму с Хёндэ!
Автосалон Hyundai компании Темп Авто приглашаем вас провести вместе с Хёндэ самый семейный и любимый праздник детей и взрослых!
Маленьких гостей ожидают:
- Новогоднее представление
- Увлекательные развлечения
- Сладкие подарки и угощения.
А мамы и папы, тем временем, могут пройти тест-драйв любого автомобиля и получить памятный сувенир Hyundai.
Время проведения: 21 декабря 12.00-14.00
Адрес: г. Аксай, ул. Западная 37В.
Количество мест на детский спектакль ограничено, поэтому успейте забронировать посредством регистрации на мероприятие https://hyundai-tempauto.ru/winter-with-hyundai. Подробности по телефону +7(863)268-88-88 и в аккаунте instagram: https://www.instagram.com/tempauto_hyundai/
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