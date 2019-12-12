2019-12-12T15:24:05+03:00
Происшествия

Гражданская жена по среди бела дня чуть не забила благоверного кухонным ножом в Ростовской области

В причинах такого поступка разбираются правоохранители
ГОШЕВ Игорь
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Кровавая драма разыгралась в одной из многоэтажек Азовского района.Кровавая драма разыгралась в одной из многоэтажек Азовского района.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Жительница Ростовской области чуть не отправила на тот свет своего возлюбленного. Инцидент случился в поселке Персиановский Азовского района. Кровавая драма разыгралась в одной из многоэтажек посреди бела дня.

Что уж не поделили гражданские супруги пока неизвестно, но 40-летняя женщина схватилась за кухонный но и насколько раз ударила с сожителя. Травмы, которые получил мужчина оказались очень серьезными. В итоге на автомобиле скорой медицинской помощи его оставили в ближайшую больницу, где за его жизнь борются врачи.

А вот саму дамочку задержали. Говорят, что в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит теперь до восьми лет лишения свободы. Соседи говорят, что дама трудилась оператором на одном из предприятий. А вот ее 39-летний возлюбленный нигде официально не работал. И не исключают, что именно это и могло стать причиной конфликта

ИСТОЧНИК KP.RU

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