Фальшивой пятитысячной пытался расплатиться за коммуналку пенсионер в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-12T15:42:42+03:00

Однако в банке купюру не приняли, а вызвали полицейских

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В городе Ростове-на-Дону пенсионер стал жертвой фальшивомонетчиков. Правда, узнал он об этом только в отделении банка, куда пришел заплатить за коммунальные платежи. Неприятный инцидент произошел накануне, 11 декабря, на проспекте Стачки.

Вместе с квитанцией пожилой мужчина протянул кассиру пятитысячную купюру. Однако работница банка усомнилась в ее подлинности. А проверив деньги на специальном аппарате, и вовсе вызвала полицию. Известно, что спорную купюру стражи порядка уже изъяли. А в отношении произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Если злоумышленников найдут, то им грозит до восьми лет лишения свободы, а также штраф в размере до одного миллиона рублей. Не исключено, что 64-летний мужчина пока также находится под подозрением.

ИСТОЧНИК KP.RU