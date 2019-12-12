Как получить максимальную прибыль на фондовом рынке?

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-12T16:51:02+03:00

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В текущем году Центробанк 4 раза снижал ключевую ставку, и не все игроки рынка успели подстроиться под изменившиеся условия. Многие брокерские компании потеряли не только прибыль, но и клиентов. Из топ-20 крупных игроков 6 компаний отработали 9 месяцев текущего года в убыток, а еще 4 компании – существенно снизили прибыль.

Эти негативные тенденции не коснулись компанию БКС, которая увеличила показатели на 36,4%. При этом чистая прибыль возросла до 2571,4 млн рублей, а общая выручка превысила 5649,6 млн рублей. Число клиентов увеличилось до 410 тысяч человек с 330 тысяч – в прошлом году.

Компания одной из первых в стране присоединилась к Системе Быстрых Платежей, с помощью QR-кода клиенты могут моментально пополнить брокерские счета – с мобильного телефона или через личный кабинет на сайте. ООО "БКС брокер" предоставляет начинающим и практикующим инвесторам удобные инновационные решения, которые помогают не только сохранить накопления, но и увеличить прибыль.