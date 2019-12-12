«Хочу попой кверху»: Мария Лиман ищет место для новогодней вечеринки

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-12T16:48:08+03:00

Мария Лиман не знает, что ей милее - греться на солнышке или кататься на лыжах? Фото: instagram.com/liman_maria

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Звезда Playboy Мария Лиман поделилась со своими подписчиками тягостными раздумьями — красавица толком не знает, как ей отмечать новый год.

С одной стороны, ей определенно приглянулась столица Великобритании. Как отмечает ростовчанка, Лондон очаровал ее своим королевским шармом. С другой же, девушка совершенно растерялась, куда ей податься на Новый год?

liman_maria Ребят, где будете отмечать Новый год? Я все не могу определиться, хочу на лыжи или попой кверху и загорать Давайте голосовать, какие Фото хотите видеть на Новый год В купальнике В лыжном костюме

Среди потенциальных вариантов девушка особенно приглянулись два диаметрально полярных — отдыхать на жарком пляже, покрывая свои роскошные формы не менее прекрасным слоев загара, или ударить по зимнему спорту, встать на лыжи, скатиться с горы. Впрочем, Мария может и комбо.

- Ребят, где будете отмечать Новый год? Я все не могу определиться, хочу на лыжи или попой кверху и загорать. Давайте голосовать, какие фото вы хотите видеть на Новый год - в купальнике или в лыжном костюме (возможно, в купальнике на снегу)? - написала сомневающаяся брюнетка.

Подписчики сразу же отметили, что знойная модель стала чаще сниматься в одежде. Неизвестно, то ли это время года так вразумило ростовчанку, то ли — подействовала критика фолловеров, вдоволь насмотревшихся на голые прелести Марии.

«Ты начала фоткаться в одежде! Молодец!», «Давай на снегу, без купальника», «В шахте у шахтеров в купальнике слабо?», «Без купальника попой кверху на снегу», - включили фантазию на полную катушку пользователи сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU