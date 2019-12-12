«Тайник в газовом баллоне»: торговца оружием задержали на границе Ростовской области и Украины

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-12T16:42:51+03:00

У него нашли автоматы и больше тысячи патронов

Изменить размер текста: A A

Донские пограничники в Матвеево-Курганском районе Ростовской области 38-летнего гражданина Украины, который пытался провезти в автомобиле ГАЗ-2410 целый арсенал боевого оружия.

Подозрения силовиков вызвал газовый баллон, который находился в машине украинца. После дополнительного осмотра выяснилось, что это тайник, в котором незаконно хранилось автоматическое, боевое оружие. Мужчина пытался провезти через российско-украинскую границу два автомата, две винтовки и более тысячи патронов.

Сейчас водитель, перевозивший в автомобиле запрещенный груз, задержан. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него оружие и боеприпасы.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 222 ч.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". В случае, если его вина будет доказана, что ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU