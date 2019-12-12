2019-12-12T16:42:51+03:00
Общество

«Тайник в газовом баллоне»: торговца оружием задержали на границе Ростовской области и Украины

У него нашли автоматы и больше тысячи патронов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина пытался незаконно провезти оружиеМужчина пытался незаконно провезти оружиеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Донские пограничники в Матвеево-Курганском районе Ростовской области 38-летнего гражданина Украины, который пытался провезти в автомобиле ГАЗ-2410 целый арсенал боевого оружия.

Подозрения силовиков вызвал газовый баллон, который находился в машине украинца. После дополнительного осмотра выяснилось, что это тайник, в котором незаконно хранилось автоматическое, боевое оружие. Мужчина пытался провезти через российско-украинскую границу два автомата, две винтовки и более тысячи патронов.

Сейчас водитель, перевозивший в автомобиле запрещенный груз, задержан. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него оружие и боеприпасы.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 222 ч.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". В случае, если его вина будет доказана, что ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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