«Тайник в газовом баллоне»: торговца оружием задержали на границе Ростовской области и Украины
Донские пограничники в Матвеево-Курганском районе Ростовской области 38-летнего гражданина Украины, который пытался провезти в автомобиле ГАЗ-2410 целый арсенал боевого оружия.
Подозрения силовиков вызвал газовый баллон, который находился в машине украинца. После дополнительного осмотра выяснилось, что это тайник, в котором незаконно хранилось автоматическое, боевое оружие. Мужчина пытался провезти через российско-украинскую границу два автомата, две винтовки и более тысячи патронов.
Сейчас водитель, перевозивший в автомобиле запрещенный груз, задержан. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него оружие и боеприпасы.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 222 ч.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". В случае, если его вина будет доказана, что ему грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU