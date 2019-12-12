Станислав Черчесов: «Мамаеву нужно восстанавливать свою репутацию»

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-12T17:26:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, при каких условиях Александр Кокорин и Павел Мамаев, ставший игроком «Ростова», могут вернуться в состав национальной сборной. Для этого футболистам, побывавшим в тюрьме, следует хорошенько поработать над собой — причем не только в плане физических кондиций.

- Хорошо, что эта история закончилась, и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов. В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все. Но, чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами, - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что оба скандальных сидельца вышли на свободу из колонии 17 сентября после решения суда по УДО. Спортсмены отбывали наказание за драки в центре Москвы, в ходе которой сначала избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Пресненский суд Москвы признал фигурантов дела виновными и они получили реальные сроки. Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам заключения, Павла Мамаева — к 1 году и 5 месяцам.

В конце сентября 31-летний полузащитник подписал двухлетний контракт с футбольным клубом «Ростов». При этом у него есть возможность продлить соглашение еще на сезон. В команде ростовчан Мамаев будет выступать под десятым номером. В РПЛ в составе «желто-синих» он начнет играть после зимней паузы.

ИСТОЧНИК KP.RU