2019-12-12T18:01:07+03:00
Общество

Мужчины утопили дорогую иномарку в озере в Ростовской области во время погони

Водителя и пассажира доставили в больницу [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автомобиль ушел на дно. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Автомобиль ушел на дно. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В хуторе Глубокий Ростовской области утопили дорогую иномарку в озере. Мужчина со своим приятелем уходили от погони и не справились с управлением. На одном из поворотов автомобиль Toyota Land Cruiser Prado угодил в воду.

Внедорожник утонул.

По предварительной информации, потерпевшие пытались контрабандой провезти запрещенный груз, но их заметили сотрудники правоохранительных органов.

- Находящиеся в салоне автомобиля мужчины доставлены в больницу, - сообщили в правоохранительных органах донского региона.

После погружения в воду машина начала тонуть. Сначала перестали гореть фонари, а потом крыша скрылась с поверхности пруда. Из воды осталась торчать только часть кузова дорогого внедорожника.

Намерен ли собственник утонувшей машины будет вытаскивать иномарку из воды пока неизвестного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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