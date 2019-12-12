Мужчины утопили дорогую иномарку в озере в Ростовской области во время погони
В хуторе Глубокий Ростовской области утопили дорогую иномарку в озере. Мужчина со своим приятелем уходили от погони и не справились с управлением. На одном из поворотов автомобиль Toyota Land Cruiser Prado угодил в воду.
Внедорожник утонул.
По предварительной информации, потерпевшие пытались контрабандой провезти запрещенный груз, но их заметили сотрудники правоохранительных органов.
- Находящиеся в салоне автомобиля мужчины доставлены в больницу, - сообщили в правоохранительных органах донского региона.
После погружения в воду машина начала тонуть. Сначала перестали гореть фонари, а потом крыша скрылась с поверхности пруда. Из воды осталась торчать только часть кузова дорогого внедорожника.
Намерен ли собственник утонувшей машины будет вытаскивать иномарку из воды пока неизвестного.
ИСТОЧНИК KP.RU