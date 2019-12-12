«Готова раздеться догола за еду!»: Ростовчанка устроила стриптиз возле ларька с шаурмой

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-12T18:00:22+03:00

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В центре города Ростова-на-Дону произошла неоднозначная ситуация. Молодая горожанка разделась догола после разговора с мужчинами возле ларька с шаурмой.

Шатенка перебросилась несколькими словами с покупателями фастфуда, а после начала раздеваться. Как сообщает privet-rostov, когда женщина начала снимать брюки, ошарашенные мужчины сбежали с места происшествия, напрочь забыв про еду.

Стоит отметить, что больше всего ростовчан удивило не то, что молодая дончанка решила раздеться возле ларька с шаурмой, а то, что девушка абсолютно не подумала о своем здоровье.Любые простуды могут негативно сказаться на организме женщины.

Ростов-на-Дону хоть и является южным городом, но в последние дни погода не балует теплом жителей донской столицы. Днем на термометре отметка держится в районе двух градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU