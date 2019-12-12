СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-12T18:01:30+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут 13 декабря 2019 отключения света. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут 13 декабря 2019 отключения света

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Отключение света в Ростове-на-Дону 13 декабря 2019: где и когда. Последний день рабочей недели запомнится массовым отключение электроэнергии. Известно, что работы запланированы в разных районах города. А цель - не допустить в будущем возникновения аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда в пятницу 13 отключат свет

с 09:00 до 14:00:

- ул. Лермонтовская 174-194, 227-233; ул. Тельмана 130-150, 155-177; пер. Крепостной 113-137, 128; ул. Журавлева 117-139, 128-148; ул. Красноармейская 137-157; ул. Города Волос 118-130, 137-147.

с 09:00 до 16:00:

- просп. Стачки 219/2, 217/2, 221, 219; просп. Коммунистический 34/2, 32/2, 30/2

ул. Красноармейская 20; ул. М. Горького 5, 20-26

- ДНТ «Восход».

с 09:00 до 17:00:

- ул. Андрея Сладкова 29-35, 63А, 65А, 70, 82-90; ул. Калинина 59-65, 74-78; ул. Крайняя 21-69, 26-74; ул. Осипенко 16-62; ул. Губаревича 39-117, 46-106; пер. Квартальный 1-9, 2-10; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-121, 216-296; ул. Разина 2-54, 3, 9; пер. Силикатный 1-3, 2-8; ул. Ясная 33; пер. Веселый 2-16, 7-9; ул. Достоевского 1-9, 2-12; ул. Некрасовская 1-75, 4-76; ул. Писательская 1-5, 2, 8; ул. Республиканская 140-144; пер. Силикатный 12, 19-25; ул. Скачкова 1-49, 2-30; ул. Гусева 124/10, 126-136; ул. Дальневосточная 1-77, 2-74; ул. Минераловодская 143, 145А, 144, 146А, 163-165; пер. Олимпийский 5-15, 16-56; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 20-22; ул. Песчаная 21 .

- ул. Закруткина 53-67, 60-66; ул. Н. Нольная 2-36, 7; ул. 1-я линия 2-40, 1-13; ул. 3-я линия 2-184 ул. Советская 46-56.

- ул. Селиванова 1-9, 2-32; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста 1-33, 2-16; ул. Воровского 1-21, 2-40; ул. Смычки 1-39, 2-72; ул. Просвещения 1-43, 2-46; ул. Полторацкого 2-6, 1-23; ул. 1-я Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; ул. Бебеля 1-15, 2-4; ул. Металлургическая 38-68, 41-55; пер. Кавказский 12; ул. К. Цеткин 1.

- ул. 40-я линия 60-84, 17-41; ул. Тюхряева 56-66, 61-77; пер. Клавишный 2-18.

с 10:00 до 16:00:

- ул. Дундича 26-62, 23-67; ул. Конституционная 66-84, 63-101; ул. 20-летия Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-96, 103-127; ул. Глинки 98-120, 95-119; ул. Мурманская 96-126, 91-117; ул. Камская 92-118, 101-127; ул. Волжская 110-138, 101-127; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 15-39, 30-60; ул. 2-я Грамши 57-91, 54-72; ул. Гончарова 26-38, 29-39.

- ул. Зоологическая 47-77; ул. Офицерская 2-62, 1-55; ул. Армейская 2-24, 1-27; ул. Безымянная Балка 2-30; пер. Дальний 2-42, 1-15; пер. Поддубного 2-12, 1-17.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU