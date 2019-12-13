Молодые парни ограбили антикафе в Ростовской области

СЕГОДНЯ 22:17 2019-12-13T22:17:44+03:00

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В Таганроге задержали двух молодых людей, подозреваемых в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 20-летние молодые люди пришли отдохнуть в антикафе. Они воспользовались тем, что дорогостоящее имущество заведения осталось без присмотра. Парни похитили две игровые приставки, акустические колонки, ноутбук, дорогостоящее мобильное устройство одного из посетителей и скрылись. Общая стоимость похищенного составила 70 тысяч рублей.

Владелец заведения, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился в полицию. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Позже им удалось найти и задержать подозреваемых. Оперативники выяснили, что один из фигурантов уже ранее был судим за аналогичное преступление. Сами злоумышленники признали свою вину и пояснили, что всю технику похитили для себя. Полицейские изъяли похищенное и вскоре вернут законным владельцам.

- В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU